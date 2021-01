மாவட்ட செய்திகள்

பேரறிவாளன் விடுதலை தொடர்பாக கோர்ட்டு என்ன நடவடிக்கை எடுத்தாலும் ஆட்சேபனை இல்லை ஈ.வி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் பேட்டி + "||" + No objection to any action taken by the Court regarding the release of Perarivalan EVKS Ilangovan Interview

பேரறிவாளன் விடுதலை தொடர்பாக கோர்ட்டு என்ன நடவடிக்கை எடுத்தாலும் ஆட்சேபனை இல்லை ஈ.வி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் பேட்டி