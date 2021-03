மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் தேர்தல் பிரசாரத்தில் இரவு 10 மணிக்கு மேல் ஒலிப்பெருக்கிகள் பயன்படுத்த தடை கலெக்டர் எச்சரிக்கை + "||" + The use of loudspeakers during the election campaign in Tiruvallur district is banned after 10 pm

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் தேர்தல் பிரசாரத்தில் இரவு 10 மணிக்கு மேல் ஒலிப்பெருக்கிகள் பயன்படுத்த தடை கலெக்டர் எச்சரிக்கை