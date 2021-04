மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரம் மாவட்டத்தில் 80 வயதுக்கு மேற்பட்டோரிடம் இருந்து 1,593 தபால் வாக்குகள் பெறப்பட்டுள்ளது கலெக்டர் தகவல் + "||" + In Kanchipuram district, 1,593 postal votes have been received from people over 80 years of age

