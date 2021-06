மாவட்ட செய்திகள்

முத்துப்பேட்டையில் கலை, அறிவியல் கல்லூரி அமைக்க வேண்டும் ஒன்றியக்குழு கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல் + "||" + Urging the Union Committee to set up a College of Arts and Sciences at Muthupet

முத்துப்பேட்டையில் கலை, அறிவியல் கல்லூரி அமைக்க வேண்டும் ஒன்றியக்குழு கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்