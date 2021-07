மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக அரசு மேகதாது திட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தி பா.ஜ.க. சார்பில் தஞ்சையில் 5-ந்தேதி உண்ணாவிரதம் + "||" + The BJP has demanded that the Karnataka government abandon the Megha Dadu project. On behalf of the 5-day fast in Tanjore

கர்நாடக அரசு மேகதாது திட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தி பா.ஜ.க. சார்பில் தஞ்சையில் 5-ந்தேதி உண்ணாவிரதம்