தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரில் பனிப்பொழிவு ஜம்மு-ஸ்ரீநகர் தேசிய நெடுஞ்சாலை மூடப்பட்டது + "||" + Jammu Srinagar National Highway closed due to snowfall in the region

ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரில் பனிப்பொழிவு ஜம்மு-ஸ்ரீநகர் தேசிய நெடுஞ்சாலை மூடப்பட்டது