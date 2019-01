தேசிய செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தல் தேதி மார்ச் முதல் வாரம் அறிவிக்கப்படும் - ஆயத்த பணிகளில் தேர்தல் கமிஷன் மும்முரம் + "||" + Parliamentary election date will be announced in the first week of March - Preparatory works are election commission

நாடாளுமன்ற தேர்தல் தேதி மார்ச் முதல் வாரம் அறிவிக்கப்படும் - ஆயத்த பணிகளில் தேர்தல் கமிஷன் மும்முரம்