தேசிய செய்திகள்

பஹவல்பூரில்தான் மசூத் அசார் உள்ளான், பிடித்துக்கொள்ளுங்கள் இம்ரான்கானுக்கு பஞ்சாப் முதல்வர் பதில் + "||" + Masood Azhar is Sitting in Bahawalpur, Go Pick Him up Punjab CM Provides Imran Khan Intel on Pulwama

பஹவல்பூரில்தான் மசூத் அசார் உள்ளான், பிடித்துக்கொள்ளுங்கள் இம்ரான்கானுக்கு பஞ்சாப் முதல்வர் பதில்