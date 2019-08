தேசிய செய்திகள்

டேவிஸ் கோப்பை டென்னிஸ்; 55 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்திய டென்னிஸ் அணி பாகிஸ்தானுக்கு செல்வது உறுதி + "||" + Sports Min Kiren Rijiju on Indian teams Davis Cup tie scheduled to be held in Islamabad

டேவிஸ் கோப்பை டென்னிஸ்; 55 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்திய டென்னிஸ் அணி பாகிஸ்தானுக்கு செல்வது உறுதி