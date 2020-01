தேசிய செய்திகள்

கனிமொழி தேர்தல் வெற்றிக்கு எதிரான வழக்கை விசாரிக்க ஐகோர்ட்டுக்கு தடை; சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + case against the Kanimozhi election victory,Prohibition to High court; Supreme Court order

கனிமொழி தேர்தல் வெற்றிக்கு எதிரான வழக்கை விசாரிக்க ஐகோர்ட்டுக்கு தடை; சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு