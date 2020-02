தேசிய செய்திகள்

மக்கள்தொகை மிகுந்த நகரங்களில் சுத்தமான காற்றுக்கான திட்டங்களுக்கு ரூ.4,400 கோடி ஒதுக்கீடு + "||" + Rs 4,400 crore for clean air projects in the most populous cities

