தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தால் யாருடைய குடியுரிமையும் பறி போகாது ;அமித்ஷா விளக்கம் + "||" + Amit Shah On CAA: "Won't Result In Minorities Losing Their Citizenship"

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தால் யாருடைய குடியுரிமையும் பறி போகாது ;அமித்ஷா விளக்கம்