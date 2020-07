தேசிய செய்திகள்

பேசாத மௌனம் மிக ஆபத்தானது. காக்க.. காக்க.. சுற்றுச்சூழல் காக்க- நடிகர் சூர்யா + "||" + Silence without speaking is very dangerous. To protect .. to protect .. to protect the environment- Actor Surya

பேசாத மௌனம் மிக ஆபத்தானது. காக்க.. காக்க.. சுற்றுச்சூழல் காக்க- நடிகர் சூர்யா