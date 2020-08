தேசிய செய்திகள்

இஸ்ரோ தனியார்மயமாக்கப்படாது: கே.சிவன் விளக்கம் + "||" + Space Sector Reforms Not Aimed at Privatising ISRO, Says Chairman K Sivan

இஸ்ரோ தனியார்மயமாக்கப்படாது: கே.சிவன் விளக்கம்