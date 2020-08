தேசிய செய்திகள்

ஆந்திராவில் இன்று மேலும் 8,601 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + 8601 new COVID19 positive cases and 86 deaths reported in Andhra Pradesh today. State COVID nodal officer

ஆந்திராவில் இன்று மேலும் 8,601 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி