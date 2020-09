தேசிய செய்திகள்

முதுநிலை மருத்துவ படிப்புகளுக்கான கலந்தாய்வை மேலும் 15 நாட்களுக்கு நீட்டிக்க கோரிய தமிழக அரசின் மனு - உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி + "||" + Petition of the Government of Tamil Nadu to extend the consultation for postgraduate medical courses for another 15 days - Supreme Court dismissed

முதுநிலை மருத்துவ படிப்புகளுக்கான கலந்தாய்வை மேலும் 15 நாட்களுக்கு நீட்டிக்க கோரிய தமிழக அரசின் மனு - உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி