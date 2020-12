தேசிய செய்திகள்

வாஜ்பாய் பிறந்ததினத்தை முன்னிட்டு அவரது நினைவிடத்தில் தலைவர்கள் மரியாதை + "||" + Leaders pay homage to Vajpayee at his memorial on the eve of his birthday

வாஜ்பாய் பிறந்ததினத்தை முன்னிட்டு அவரது நினைவிடத்தில் தலைவர்கள் மரியாதை