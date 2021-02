தேசிய செய்திகள்

ஜனவரி மாதத்தில் கனமழை ஏற்படுத்திய சேதங்களை பார்வையிட, தமிழகத்திற்கு நாளை மத்திய குழு வருகை + "||" + The Central Committee will visit Tamil Nadu tomorrow to inspect the damage caused by the heavy rains in January

