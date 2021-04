தேசிய செய்திகள்

சத்தீஷ்காரில் மாயமான கமாண்டோ வீரரை தேடும் பணி தீவிரம்; நக்சலைட்டுகள் உடனான மோதலில் ஈடுபட்டவர் + "||" + Intensity of the task of searching for the magical commando soldier in Chhattisgarh; Who was involved in the conflict with the Naxalites

சத்தீஷ்காரில் மாயமான கமாண்டோ வீரரை தேடும் பணி தீவிரம்; நக்சலைட்டுகள் உடனான மோதலில் ஈடுபட்டவர்