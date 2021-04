தேசிய செய்திகள்

கொரோனா உச்சமடைவதை தடுக்க சி.பி.எஸ்.இ. தேர்வுகளை ரத்து செய்ய வேண்டும்; மத்திய அரசுக்கு கெஜ்ரிவால் வேண்டுகோள் + "||" + CBSE to prevent corona peaks Selections must be canceled; Kejriwal appeals to central government

கொரோனா உச்சமடைவதை தடுக்க சி.பி.எஸ்.இ. தேர்வுகளை ரத்து செய்ய வேண்டும்; மத்திய அரசுக்கு கெஜ்ரிவால் வேண்டுகோள்