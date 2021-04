தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் கொரோனா சிகிச்சை முடிந்து ஒரே நாளில் 71,736 பேர் குணமடைந்தனர் + "||" + In Maharashtra, 71,736 people were cured in a single day after completing corona treatment

