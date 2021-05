தேசிய செய்திகள்

குழந்தைகளை கொரோனாவில் இருந்து பாதுகாக்க, மோடி நிர்வாகத்தை தூக்கத்தில் இருந்து எழுப்புவது அவசியம்; ராகுல்காந்தி கருத்து + "||" + To protect children from the corona, it is necessary to wake the Modi administration from its slumber; Rahul Gandhi

குழந்தைகளை கொரோனாவில் இருந்து பாதுகாக்க, மோடி நிர்வாகத்தை தூக்கத்தில் இருந்து எழுப்புவது அவசியம்; ராகுல்காந்தி கருத்து