தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில், சட்டவிரோதமாக குடியேறிய வங்காளதேச நாட்டினரை இரும்புக்கரம் கொண்டு வெளியேற்றுவேன்: முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா பரபரப்பு பேட்டி + "||" + CM Yediyurappa tells cops to intensify search for illegal immigrants from Bangladesh

கர்நாடகத்தில், சட்டவிரோதமாக குடியேறிய வங்காளதேச நாட்டினரை இரும்புக்கரம் கொண்டு வெளியேற்றுவேன்: முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா பரபரப்பு பேட்டி