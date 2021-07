தேசிய செய்திகள்

மராட்டிய சட்டசபையில் இருந்து 12 எம்.எல்.ஏ.க்கள் இடைநீக்கத்தை கண்டித்து பா.ஜனதா நடத்திய போட்டி சட்டசபை கூட்டம் + "||" + BJP holds mock session outside assembly against suspension of 12 MLAs

மராட்டிய சட்டசபையில் இருந்து 12 எம்.எல்.ஏ.க்கள் இடைநீக்கத்தை கண்டித்து பா.ஜனதா நடத்திய போட்டி சட்டசபை கூட்டம்