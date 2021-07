தேசிய செய்திகள்

கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி இடைவெளியை குறைக்க மனு; டெல்லி ஐகோர்ட்டு மறுப்பு + "||" + Delhi HC refuses to entertain PIL seeking reduction of gap between two doses of COVID-19 vaccine Covishield

கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி இடைவெளியை குறைக்க மனு; டெல்லி ஐகோர்ட்டு மறுப்பு