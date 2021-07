தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி பணி எப்போது முடிவடையும்? மக்களவையில் ராகுல்காந்தி கேள்விக்கு மத்திய மந்திரி பதில் + "||" + 135 crore doses to be available between August and December, Rs 9,725 crore spent on vaccination: Govt tells Rahul Gandhi

கொரோனா தடுப்பூசி பணி எப்போது முடிவடையும்? மக்களவையில் ராகுல்காந்தி கேள்விக்கு மத்திய மந்திரி பதில்