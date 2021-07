தேசிய செய்திகள்

ஒடிசாவில் சிக்கித் தவித்த புதுச்சேரியை சேர்ந்த 73 வயது முதியவர் மீட்பு; சமூக வலைதளத்தால் குடும்பத்துடன் இணைந்தார் + "||" + 73-year-old from Puducherry rescued in Odisha; Connected with family by social media

ஒடிசாவில் சிக்கித் தவித்த புதுச்சேரியை சேர்ந்த 73 வயது முதியவர் மீட்பு; சமூக வலைதளத்தால் குடும்பத்துடன் இணைந்தார்