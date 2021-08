தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் மின்சார ரெயில்களில் பயணம் செய்ய ஆன்லைன் மூலமும் பாஸ் பெறும் வசதி தொடக்கம் + "||" + Mumbai Local Train: Maharashtra Launches E-pass Facility For Commuters to Travel in Suburban Trains

மராட்டியத்தில் மின்சார ரெயில்களில் பயணம் செய்ய ஆன்லைன் மூலமும் பாஸ் பெறும் வசதி தொடக்கம்