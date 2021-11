தேசிய செய்திகள்

எங்கள் மந்திரிகளுக்கு இந்தி தெரியாது; மிசோரம் முதல் மந்திரி அமித்ஷாவுக்கு கடிதம் + "||" + "My Ministers Don't Know Hindi": Mizoram Chief Minister To Amit Shah

எங்கள் மந்திரிகளுக்கு இந்தி தெரியாது; மிசோரம் முதல் மந்திரி அமித்ஷாவுக்கு கடிதம்