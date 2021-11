தேசிய செய்திகள்

இரண்டு டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டவர்களுக்கு மட்டுமே மது விற்பனை - எங்கு தெரியுமா? + "||" + Two COVID-19 vaccine doses mandatory to buy liquor in Madhya Pradesh’s Khandwa

இரண்டு டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டவர்களுக்கு மட்டுமே மது விற்பனை - எங்கு தெரியுமா?