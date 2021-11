தேசிய செய்திகள்

அசாமில் திடீர் நிலநடுக்கம்; ரிக்டரில் 4.1 ஆக பதிவு + "||" + Sudden earthquake in Assam; Recorded as 4.1 on Richter

