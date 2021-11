தேசிய செய்திகள்

குஜராத்: வேன்-டேங்கர் லாரி மோதிய விபத்தில் 5 பேர் பலி + "||" + Gujarat: Five Dead, Three Injured in Van-tanker Collision

குஜராத்: வேன்-டேங்கர் லாரி மோதிய விபத்தில் 5 பேர் பலி