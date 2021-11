தேசிய செய்திகள்

தமிழகத்தில் மழை பாதிப்பு ஏற்பட்ட பகுதிகளில் மத்தியக்குழு மீண்டும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் - ஜி.கே. வாசன் + "||" + Central Committee Should Visit Rain Affected Areas in Tamilanadu Again Demanded MP GK Vasan

தமிழகத்தில் மழை பாதிப்பு ஏற்பட்ட பகுதிகளில் மத்தியக்குழு மீண்டும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் - ஜி.கே. வாசன்