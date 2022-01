தேசிய செய்திகள்

தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையின் டுவிட்டர் கணக்கு ‘ஹேக்’ செய்யப்பட்டது! + "||" + The official Twitter handle of the National Disaster Response Force (NDRF) has been hacked, informed NDRF Director General Atul Karwal

தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையின் டுவிட்டர் கணக்கு ‘ஹேக்’ செய்யப்பட்டது!