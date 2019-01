மாநில செய்திகள்

பேருந்து மீது கல்வீசி தாக்குதல் நடத்திய வழக்கு; அமைச்சர் பாலகிருஷ்ண ரெட்டிக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை + "||" + Case of stone attack on பஸ்; Minister Balakrishna Reddy is jailed for three years

