மாநில செய்திகள்

தி.மு.க. கூட்டணி பற்றி கவலைப்படாமல் அ.தி.மு.க. கூட்டணி பற்றி மு.க. ஸ்டாலின் பேசி வருகிறார்; அமைச்சர் வேலுமணி + "||" + Stalin is talking about the AIADMK coalition, not worrying about DMK alliance; Minister Velumani

தி.மு.க. கூட்டணி பற்றி கவலைப்படாமல் அ.தி.மு.க. கூட்டணி பற்றி மு.க. ஸ்டாலின் பேசி வருகிறார்; அமைச்சர் வேலுமணி