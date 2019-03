மாநில செய்திகள்

பெரம்பலூர் தொகுதியில் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி வேட்பாளர் செந்தில் குமாரின் மனுவை ஏற்க மறுப்பு + "||" + In the Perambalur constituency, Makkal Neethi Mayyam Senthil Kumar's petition refused to accept

