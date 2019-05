மாநில செய்திகள்

தமிழகம் முழுவதுமுள்ள நீர்நிலைகளின் பரப்பளவை 6 மாதங்களில் அளவிட வேண்டும்; சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு + "||" + The area of the waters in Tamil Nadu should be measured in 6 months; Chennai High Court order

தமிழகம் முழுவதுமுள்ள நீர்நிலைகளின் பரப்பளவை 6 மாதங்களில் அளவிட வேண்டும்; சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு