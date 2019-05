மாநில செய்திகள்

நடத்தை விதிகள் முடிவுக்கு வந்தது எடப்பாடி பழனிசாமி பணிகளை தொடங்கினார்தலைமை செயலகத்தில் அமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை + "||" + The behavior rules came to an end Edapadi started functioning of Palaniswamy

