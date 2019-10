மாநில செய்திகள்

பிகில் படம் மட்டுமல்ல எந்த திரைப்படத்திற்கும் சிறப்பு காட்சிக்கு அனுமதி கொடுக்கவில்லை- அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு + "||" + No special screening for any movies, not only Bigil- Minister Kadambur Raju

பிகில் படம் மட்டுமல்ல எந்த திரைப்படத்திற்கும் சிறப்பு காட்சிக்கு அனுமதி கொடுக்கவில்லை- அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு