மாநில செய்திகள்

காவல் துறை பயன்பாட்டுக்கு 2,271 வாகனங்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி கொடி அசைத்து தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Edappadi Palanisamy flagged off 2,271 vehicles for police use

காவல் துறை பயன்பாட்டுக்கு 2,271 வாகனங்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி கொடி அசைத்து தொடங்கி வைத்தார்