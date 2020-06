மாநில செய்திகள்

சாத்தான்குளம் வழக்கை சி.பி.ஐ. வசம் ஒப்படைப்பது குற்றவாளிகளை தப்பிக்க செய்யும் முயற்சி - இந்திய கம்யூனிஸ்டு கருத்து + "||" + Handing over Sathankulam case enquiry to CBI is an attempt to escape the culprits - Indian Communist opinion

சாத்தான்குளம் வழக்கை சி.பி.ஐ. வசம் ஒப்படைப்பது குற்றவாளிகளை தப்பிக்க செய்யும் முயற்சி - இந்திய கம்யூனிஸ்டு கருத்து