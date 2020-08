மாநில செய்திகள்

ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறக்க அனுமதி இல்லை - வேதாந்தா வழக்கை தள்ளுபடி செய்து ஐகோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Sterlite plant not allowed to open - Vedanta case dismissed by High Court

ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறக்க அனுமதி இல்லை - வேதாந்தா வழக்கை தள்ளுபடி செய்து ஐகோர்ட்டு தீர்ப்பு