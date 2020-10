மாநில செய்திகள்

மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து மேலும் அதிகரிப்பு + "||" + Further increase in water level to Mettur Dam

மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து மேலும் அதிகரிப்பு