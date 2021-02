மாநில செய்திகள்

முன்கள பணியாளர்களை போல தேர்தல் பணியில் ஈடுபடுவோருக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி சுகாதாரத்துறை செயலாளர் தகவல் + "||" + Corona Vaccine Health Secretary informs those involved in electioneering as well as frontline staff

முன்கள பணியாளர்களை போல தேர்தல் பணியில் ஈடுபடுவோருக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி சுகாதாரத்துறை செயலாளர் தகவல்