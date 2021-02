மாநில செய்திகள்

சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் அரசியலில் காலடி எடுத்துவைக்கும் ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி சகாயம்; சென்னை பொதுக்கூட்டத்தில் இன்று அறிவிப்பு வெளியிடுகிறார் + "||" + Sachayam IAS Officer step into politics as Assembly elections approach; Announces today at the Chennai Public Meeting

சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் அரசியலில் காலடி எடுத்துவைக்கும் ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி சகாயம்; சென்னை பொதுக்கூட்டத்தில் இன்று அறிவிப்பு வெளியிடுகிறார்