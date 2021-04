மாநில செய்திகள்

இந்து சமய ஆன்றோர், சான்றோர்களிடம் கோவில்கள் ஒப்படைக்கப்படுமா? ‘தினத்தந்தி’க்கு மு.க.ஸ்டாலின் பரபரப்பு பேட்டி + "||" + Will the temples be handed over to Hindu saints? MK Stalin's interview for Daily Thanthi

இந்து சமய ஆன்றோர், சான்றோர்களிடம் கோவில்கள் ஒப்படைக்கப்படுமா? ‘தினத்தந்தி’க்கு மு.க.ஸ்டாலின் பரபரப்பு பேட்டி