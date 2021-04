மாநில செய்திகள்

சென்னையில் இன்று முதல் 12 ஆயிரம் களப்பணியாளர்கள் மூலம் வீடு வீடாக காய்ச்சல் பரிசோதனை + "||" + House to house flu testing by 12 thousand field workers in Chennai today

