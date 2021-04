மாநில செய்திகள்

கொரோனா பரவல் எதிரொலியால் பயணிகள் வரத்து குறைவு மாநகர், புறநகரில் தேவைக்கு ஏற்ப பஸ்கள் இயக்கப்படுகிறது + "||" + Arrive passengers by echo of the corona spread Buses are operated as per the requirement in the less metropolitan and suburban areas

கொரோனா பரவல் எதிரொலியால் பயணிகள் வரத்து குறைவு மாநகர், புறநகரில் தேவைக்கு ஏற்ப பஸ்கள் இயக்கப்படுகிறது