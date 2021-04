மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை: தமிழகத்தில் 846 தெருக்கள் கட்டுப்பாட்டு பகுதியாக மாற்றம் + "||" + Corona prevention measure: Transfer of 846 streets in Tamil Nadu as control area

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை: தமிழகத்தில் 846 தெருக்கள் கட்டுப்பாட்டு பகுதியாக மாற்றம்